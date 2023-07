DoE: estoques de petróleo dos EUA caem 1,5 milhão de barris na semana

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 1,5 milhão de barris, a 452,1 milhões de barris, na semana encerrada em 30 de junho, informou nesta quinta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam queda levemente maior, de 1,6 milhão de barris.

Os estoques de gasolina caíram 2,5 milhões de barris, a 219,45 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 900 mil barris. Já os de destilados caíram 1 milhão de barris, a 113,36 milhões de barris, ante previsão de alta de 300 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 92,2% na semana anterior para 91,1% na mais recente, contra expectativa de estabilidade.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram baixa de 400 mil barris, a 42,84 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA aumentou de 12,2 milhões de barris para 12,4 milhões de barris no período. *Com informações da Dow Jones Newswires.