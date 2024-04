Divulgações de Focus e Fluxo Cambial serão normalizadas a partir de 6 de maio

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 29, que as divulgações da pesquisa Focus e dos dados do fluxo cambial serão normalizadas a partir de 6 de maio, segunda-feira da próxima semana. Com isso, o Boletim Focus volta a ser publicado às 8h30 das segundas-feiras, e o fluxo cambial, às 14h30 das quartas-feiras, como era a praxe.

Nos últimos meses, essas e outras divulgações do órgão sofreram atrasos ou mudança nas datas regulares por causa de operações-padrão realizadas por servidores do Banco Central.

Descontentes por falta de reajuste salarial e de uma reestruturação nas carreiras, eles vinham diminuindo o ritmo de entregas como forma de pressionar o governo para que atendesse os pedidos da categoria.

No último dia 24, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) informou que os servidores da autarquia aprovaram, em assembleia virtual, a última proposta salarial oferecida pelo governo federal.

Segundo informou o sindicato, pela proposta os servidores terão reajuste de até 10,9% em janeiro de 2025 e de até 10,9% em maio de 2026. Além disso, o cargo de Analista passará a ser denominado “auditor” e a contar com mais prerrogativas funcionais, o que era uma reivindicação antiga da categoria.