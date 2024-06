Economia Dívida pública no Reino Unido atinge em maio 99,8% do PIB, maior nível desde 1961

A dívida líquida do setor público do Reino Unido foi estimada provisoriamente em 99,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no final de maio de 2024, o que foi 3,7 pontos porcentuais a mais do que no final de maio de 2023 e permanece em níveis observados pela última vez no início da década de 1960, informou o Escritório Oficial de Estatísticas do país (ONS, na sigla em inglês). A publicação vem poucas semanas antes das eleições gerais de 4 de julho, nas quais as questões fiscais são um tema central.

Os empréstimos – a diferença entre as despesas e os rendimentos do setor público – foram de 15,0 bilhões de libras em maio de 2024, 800 milhões de libras a mais do que em maio de 2023 e o terceiro maior endividamento para o mês desde que os registros mensais começaram em 1993, informou o ONS.

Os empréstimos no ano financeiro até maio de 2024 foram de 33,5 bilhões, 400 milhões a mais do que no mesmo período de dois meses do ano anterior e o quarto maior empréstimo até maio desde o início dos registros mensais.