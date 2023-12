Dívida pública da Itália sobe a 2,868 trilhões de euros e atinge novo recorde em outubro

O valor absoluto da dívida pública italiana atingiu um novo recorde em outubro, aumentando 23,5 bilhões face ao mês anterior e atingindo 2,868 trilhões de euros. Segundo relatório mensal divulgado pelo Banco da Itália, o aumento reflete o dos ativos líquidos do Tesouro italiano, as necessidades das administrações públicas, o efeito dos descontos e prêmios na emissão e resgate, a da reavaliação de títulos indexados à inflação e a variação das taxas de câmbio.

De acordo com a Bloomberg, o ministro das Finanças italiano, Giancarlo Giorgetti, disse que é altamente improvável que haja um acordo sobre as novas regras fiscais da União Europeia na próxima semana, quando se espera que os chefes orçamentários do bloco pressionem por um acordo antes do prazo, no final de ano. “Há uma baixa probabilidade” de se chegar a um acordo e “as negociações terão de continuar”, disse ele. “Houve alguns avanços, mas não na posição da Itália.”

Os ministros das Finanças da UE estão na fase final para debater uma reforma que limita a dívida e os déficits, e deverão realizar uma reunião virtual na quarta-feira.