Economia Dívida da Venezuela com Fundo de Garantia à Exportação é de US$ 1,27 bilhão, segundo Mdic

A dívida da Venezuela junto ao governo brasileiro totaliza cerca de US$ 1,27 bilhão até esta segunda-feira, 29, no que se refere ao inadimplemento em exportações brasileiras de bens e serviços que contrataram o Seguro de Crédito à Exportação, lastreado no Fundo de Garantia à Exportação (FGE). As informações são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

De acordo com a pasta, as operações foram financiadas em sua maior parte pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), porém, há operações com financiadores estrangeiros. A dívida totaliza US$ 1,268 bilhão sendo US$ 1,095 bilhão referente a valores já indenizados pelo FGE; e US$ 53,987 milhões referentes a indenizações a serem pagas pelo FGE.

Nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que será constituído um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e que, a partir desses cálculos, será aplicada uma reprogramação do pagamento. A fala ocorreu após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Além de uma reunião hoje cedo, o presidente brasileiro promoveu um almoço em homenagem ao venezuelano.