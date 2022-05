Economia Dirigentes do Fed esperam avanço sólido do PIB no 2º tri e não mencionam recessão

Por Agência Estado 25 Maio 2022, às 15h47 • Última atualização 25 Maio 2022, às 19h21 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/dirigentes-do-fed-esperam-avanco-solido-do-pib-no-2o-tri-e-nao-mencionam-recessao-1771204/