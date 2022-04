Economia Dirigente do Fed espera série de ‘deliberados e metódicos’ aumentos de juros

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na Filadélfia, Patrick Harker, afirmou nesta quarta-feira que espera uma série de “deliberados e metódicos” aumentos de juros ao longo deste ano, com início da redução do balanço de ativos “em breve”.

Em discurso na Câmara de Comércio do Estado de Delaware, o dirigente se disse “agudamente preocupado” com a escalada inflacionária nos Estados Unidos.

“O crescimento econômico e o emprego estão robustos, mas estou muito preocupado com a inflação”, reiterou Harker, alertando para o risco de que as expectativas inflacionárias fiquem desancoradas.

Ele projetou que a alta dos preços arrefecerá ao longo deste ano, mas que a inflação seguirá “elevada” em cerca de 4%. Para ele, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer entre 3% e 3,5% em 2022 e assumir tendência de expansão entre 2% e 2,5% nos próximos anos.

“Com o fim de medidas de apoio pela pandemia, o aperto das condições monetárias e a guerra na Ucrânia pressionando os preços das commodities, acho que o crescimento vai moderar este ano”, disse Harker.