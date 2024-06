Dirigente do Fed diz que inflação não é único risco enfrentado e defende monitorar emprego

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta segunda-feira, 24, que a inflação não é o único risco enfrentado pelo BC dos Estados Unidos nesse momento. Na visão dela, há possibilidade de uma desaceleração intensa do mercado de trabalho, capaz de elevar a taxa de desemprego a nível maior que o antecipado.

“Estamos em um ponto no qual os riscos para a inflação e para o emprego estão equilibrados”, apontou Daly, em evento do Commonwealth Club. “Se a inflação persistir, pode ser apropriado manter juros inalterados por mais tempo. Contudo, mantê-los por tempo demais, pode resultar em deterioração da economia e do emprego”, ponderou.

A dirigente ressaltou que a economia e o mercado de trabalho continuam robustos, sólidos e resilientes, enquanto a inflação segue em queda, embora em ritmo mais lento.

Mary Daly vê o nível atual da política monetária como “suficientemente restritivo” para baixar os preços, mas pondera que o BC norte-americano poderá reduzir as taxas de juros se a inflação ou o emprego caírem mais que o esperado.

A presidente do Fed de São Francisco reforçou que as decisões monetárias permanecem condicionadas a dados e diversos cenários possíveis para o desenvolvimento da economia, com foco no objetivo de atingir a estabilidade de preços em 2%.

Daly vota nas decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deste ano.