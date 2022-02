Economia Dirigente do Fed diz estar ‘bem aberto’ a 3 ou mais altas de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira, 24, estar “bem aberto” a elevar a taxa de juros básicos “três vezes ou mais” ao longo de 2022, à medida que a economia evolui.

Em Conferência sobre Perspectiva Bancária, organizada pelo Fed de Atlanta, Bostic disse apoiar que o banco central norte-americano atue para abaixar o nível de inflação.

“Estarei acompanhando a inflação mês a mês e espero que ela caia. Se isso acontecer, podemos ser menos agressivos no aumento dos juros básicos”, afirmou o dirigente, que não tem poder de voto nas decisões monetárias neste ano.

Bostic destacou que os mercados de trabalho estão “bem apertados” nos Estados Unidos e que a inflação segue alta. Disse ser necessário acompanhar também o alívio dos gargalos de oferta. “Ele acontecerá em 2022 ou depois? Isso também implicará na inflação e como as pessoas irão responder.”

Balanço patrimonial

O dirigente defendeu que o balanço patrimonial do banco central norte-americano “definitivamente” seja reduzido. Disse ainda esperar ver “algumas altas de juros” antes que a redução tenha início.

Bostic afirmou também que as autoridades do Fed estão acompanhando “de perto” a situação na Ucrânia, com o intuito de avaliar os impactos econômicos e financeiros da crise.