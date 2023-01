Economia Dirigente do BCE fala em medidas adicionais para conter expectativas de inflação

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel disse que medidas adicionais serão necessárias para conter expectativas de mais avanços nos preços futuros e também para garantir a volta da inflação à meta oficial de 2%. “Nossas pesquisas mensais de empresas e famílias estão mostrando um aumento significativo nas expectativas de inflação no longo prazo”, disse Nagel, que também é presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), em entrevista ao Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK). “Acredito firmemente que precisamos tomar mais medidas de política monetária para interromper e reverter essa tendência”, acrescentou.

No ano passado, o BCE não apenas elevou suas principais taxas de juros em um total de 250 pontos-base para combater a inflação recorde na zona do euro, como alertou que mais aumentos virão.

Na entrevista, publicada no site do Bundesbank nesta segunda-feira, Nagel disse também que seria errado agir com muita hesitação agora por medo de que a alta nos custos de empréstimos possa comprometer o crescimento econômico.

“Aí, seríamos obrigados a apertar a política de forma mais drástica no final, colocando ainda mais pressão sobre a economia”, disse Nagel.

Nagel disse ainda estar otimista de que a Alemanha conseguirá evitar uma grave crise econômica e que sofrerá apenas uma leve desaceleração. Ele afirmou também acreditar que o BCE irá domar a alta da inflação no médio prazo.