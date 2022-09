Economia Dirigente do BCE defende aumento gradual e previsível dos juros na zona do euro

Para o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, é adequado que a entidade suba os juros de forma previsível e em ritmo mais cauteloso, a longo de “várias reuniões”.

Durante entrevista à emissora norte-americana CNBC, o banqueiro central avaliou que subir muito os juros em curto período pode provocar “problemas de absorção” nos mercados.

“Devemos agir passo a passo e deixar mercado ciente” de nossas decisões, resumiu Lane.

Os comentários do economista-chefe contrastam com posições mais agressivas de outros dirigentes do BC comum.