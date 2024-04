Dirigente do BCE afirma que instituição deve cortar juros na próxima reunião

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou que, a menos que ocorra alguma grande surpresa, a instituição deve cortar juros em sua próxima reunião, no início de junho. “Nós devemos cortar juros agora, pois estamos confiantes, e cada vez mais confiantes sobre o rumo da desinflação”, afirmou, durante entrevista à CNBC.

Também presidente do BC da França, ele disse que há agora um “consenso muito grande” agora no BCE sobre cortar os juros. Segundo o dirigente, há o risco de demorar demais para agir e acabar “atrasado” nesse processo. Além disso, Villeroy de Galhau afirmou que os juros ainda estarão em nível “restritivo”, após este corte.

Depois do primeiro corte, o BCE monitorará os dados de inflação e as projeções, para decidir sobre o momento para outras reduções nos juros. Sem se comprometer com datas neste caso, ele disse que “haverá outros” cortes nas taxas. Uma alternativa, segundo ele, seria reduzir os juros a cada duas reuniões, mas o dirigente enfatizou que o BCE será “dependente dos dados”, sem se comprometer de saída com um cronograma.