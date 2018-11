Diretoria da Petrobras fez apresentação institucional a Mourão

O vice presidente da República eleito, Hamilton Mourão, esteve no prédio da Petrobras, no Centro do Rio de Janeiro, por volta de duas horas e meia, período em que a diretoria completa, inclusive o presidente da companhia, Ivan Monteiro, fez uma apresentação institucional da empresa.

Mourão comentou sobre a visita à Petrobras em texto publicado na sua conta no Twitter. “Saí muito bem impressionado”, escreveu.

Mourão chegou na Petrobras por volta das 9 horas e saiu às 11h30, sem falar com a imprensa.

Os dados apresentados a ele foram os mesmos do plano estratégico para os próximos cinco anos e também iguais aos divulgados aos principais candidatos à presidência da República, durante a campanha eleitoral.

Fazem parte da apresentação as métricas de desempenho, como as financeiras, de segurança, além de produtividade e desinvestimento.

Em apresentação do resultado financeiro do terceiro trimestre, Monteiro já havia informado que a empresa tem prestado esclarecimentos à equipe de transição.

O diretor Financeiro, Rafael Grisolia, a analistas, na última terça-feira, ainda ressaltou que a diretoria tem falado sobre política de preços dos combustíveis com a nova equipe de governo, numa tentativa de demonstrar que, para beneficiar o consumidor, mais vale mexer nos impostos do que nos valores de refinaria.