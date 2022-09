Diretor diz que FMI espera que alguns países enfrentem recessão em 2023

O diretor do Departamento de Comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmou nesta quinta-feira, 15, que a instituição espera que alguns países enfrentem um cenário de recessão no ano que vem, embora ainda não saiba o quão generalizada será a piora da economia global.

Em coletiva de imprensa, Rice explicou que dados de alta frequência indicam contínua desaceleração da economia global no terceiro trimestre.

“Riscos de baixa continuam dominando o cenário”, disse o diretor.