Dicas para transformar o trabalho temporário em efetivo

Com a chegada dos últimos três meses no ano, se inicia uma nova movimentação no mercado de trabalho: as vagas temporárias. Com a grande demanda das festas de natal e ano novo, segmentos como comércio e serviços ficam aquecidos e se tornam oportunidade para aqueles que estão à procura de emprego, bem como renda extra.

Segundo a gerente sênior da Catho, Bianca Machado, devido a grande demanda de contratações, esse se torna o momento ideal para o profissional aprimorar o currículo e se dedicar no novo desafio profissional.

“É possível transformar o trabalho temporário em efetivo por meio da prestação de serviço dedicada e focada em resultados. Os gestores ficam atento à atuação do profissional no dia a dia, observam se ele é envolvido com a empresa, se mantém um trabalho em equipe, se apresenta soluções. Todos esses pontos não passam despercebidos”, afirma a profissional.

Abaixo, a profissional Bianca Machado listou cinco dicas valiosas para transformar o trabalho temporário em fixo:

Se envolva com a cultura organizacional de empresa

Cada empresa possui seu próprio modo de ser, pensar e agir. Sendo assim, fique atento à forma com que as coisas funcionam dentro do seu local de trabalho e adote esse estilo para suas funções diárias. Troque expertises com colegas de trabalho, proponha soluções se necessário, peça direcionamentos ao seu gestor e, claro, busque se integrar ao time. Busque se diferenciar e certamente você será notado.

Demonstre interesse

Não se submeta a fazer apenas o delegado ou esperado, vá além, envolva-se! Conheça os outros setores da empresa, se coloque à disposição para contribuir e ajudar. Tendo uma visão mais abrangente sobre o negócio do seu local de trabalho, é possível vislumbrar maiores oportunidades de efetivação.

Se relacione

“Oi, bom dia”, “Posso almoçar com vocês?”. Aproveite os pequenos momentos do dia a dia para se relacionar com as pessoas do seu trabalho. Busque ser gentil, troque informações, dialogue. Além de ser enriquecedor, conhecer novas pessoas também é uma ótima oportunidade para ser visto como um profissional de fácil convívio e entrosado.

Apresente resultados

Tenha de forma clara e concisa qual é a sua função no novo trabalho. Com objetivos bem definidos fica muito mais fácil focar nos resultados esperados pela empresa. Desta forma, estabeleça metas pessoais e profissionais e trabalhe para conquistá-las. Se mantenha focado!

Busque oportunidades para dizer: eu quero ser efetivado!

Ainda que a empresa não tenha pretensão de contratar efetivamente um novo funcionário, se você realmente gostou da experiência e tem vontade fazer parte do time fixo da empresa, busque uma oportunidade para dizer isso. Chame o seu gestor em particular, explique suas expectativas, pergunte sobre a possibilidade de uma efetivação. No mais, aguarde o fim do contrato e assim, quem sabe, as coisas mudem.