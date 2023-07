Dicas para casais que queiram empreender juntos

Abrir uma empresa com quem se ama pode ser divertido, mas nem sempre será fácil

Antes de sentir o trabalho fluindo, os engenheiros Yasmin Ferraz e Guilherme Volpi, de 29 e 32 anos, conheceram o caos. Responsáveis pelo escritório Volpi Ferraz, de engenharia, arquitetura e design de interiores, em Americana, o casal teve dificuldades para separar questões profissionais e pessoais, dividir tarefas e organizar agendas. Depois de perceber como tudo isso estava afetando a administração da empresa e das colaboradoras, eles procuraram a ajuda de uma psicóloga organizacional, resolveram questões pessoais e puderam organizar melhor a rotina profissional.

Yasmin Ferraz e Guilherme Volpi se organizaram dividindo as tarefas e separando a vida profissional da pessoal – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

“No começo, foi difícil separar o relacionamento pessoal do escritório. E uma dica é separar as tarefas. Como temos a mesma formação, tínhamos opiniões diferentes sobre cada assunto, mas os dois faziam a mesma coisa, falávamos sobre todas as decisões e era difícil a gente se alinhar, além de gastarmos muita energia à toa. Depois que separamos as tarefas, melhorou muito”, conta Yasmin, que hoje está mais focada nos projetos de interiores, enquanto Guilherme cuida das obras.

O casal também definiu uma hierarquia em que Guilherme dá a palavra final. “Eu dou a minha opinião, mas quem resolve o que será feito é ele, que tem mais experiência. Talvez ele diga ‘sim, senhora’, mas será uma decisão dele”, complementa ela. O escritório funciona há seis anos e a parceria entre eles completou quatro.

“Google Agenda nos salva também, reunindo vida pessoal e profissional. Sempre verificamos na hora de marcar uma reunião em que os dois precisam estar presentes”, destaca Guilherme.

Separar vida profissional e pessoal é a primeira dica de Alan Tanno, consultor de negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Ele não recomenda que os casais falem sobre problemas da empresa em momentos de lazer em família ou com amigos. Mas pondera: “Não pode ser 8 ou 80. Quando se é empreendedor ou empresário, tem assuntos que precisam ser resolvidos fora do horário comercial”.

O consultor alerta que a divisão de tarefas pode ser problemática se não for combinada e recomenda que cada sócio entenda sua vocação para assumir responsabilidades distintas. Se um sócio é mais criativo e comunicativo, enquanto o outro é mais metódico, o primeiro pode cuidar da divulgação e relacionamento com o cliente, e o segundo, do administrativo, por exemplo.

“Diálogo é fundamental, mas muitas vezes não conseguimos chegar em um consenso. Nestes casos, a dica é ter um mentor que possa auxiliar. Pode ser um empresário próximo, mais experiente, ou até mesmo o Sebrae”, sugere Alan, que também recomenda capacitações e presença em associações de empresários. “Quem vai tomar a decisão é o casal, mas com outros pontos de vista, que ajudam a amadurecer as ideias”.

Para o financeiro, o consultor também sugere que um dos sócios assuma a posição de líder, o que tende a facilitar uma visão ampla do negócio e os registros que precisam ser feitos. Isso não significa tomar decisões sozinho, mas assumir responsabilidade pelo gerenciamento da empresa.

E quando o assunto é dinheiro, a dica de ouro, segundo o consultor, é separar as finanças da família da administração da empresa. Para que isso aconteça, é necessário definir valores de pró-labore, ou seja, o salário de cada um dos sócios, para pagar gastos pessoais, da casa e de lazer, que não devem ser custeados pela empresa. Esta etapa deve ser prevista no plano de negócios.

“O plano de negócios é uma ferramenta de planejamento através da qual conseguimos enxergar a empresa, saber quanto investir inicialmente, o que precisa ser comprado, o imóvel, e por aí vai. Depois, temos a necessidade mensal de faturamento para pagar os gastos mensais, e muitas vezes precisamos de um capital de giro. Assim, ao abrir a empresa, estamos muito mais preparados para adversidades e aumentamos as chances de sucesso”, explica Alan.

“E quando percebemos que o atrito começa a interferir no relacionamento pessoal do casal, é o momento de refletir. Cada um pode seguir para uma área diferente, ter sua própria empresa. O importante é o autoconhecimento e entender que as coisas podem funcionar de forma fluida”, conclui.