Dias de consumo excessivo de gás na Europa estão desaparecendo

O mercado de gás mais quente de 2022 na Europa esfriou, mas algumas das mudanças deverão permanecer. A demanda por gás natural na Europa não se recuperou, apesar dos preços mais baixos. O preço de referência do TTF da Holanda caiu 85% em comparação com o ano anterior, quando a Europa estava correndo para encher suas instalações de armazenamento de gás para o inverno depois que a Rússia cortou o fornecimento.

Os preços caíram em parte porque o armazenamento de gás na Europa já está cheio. Ele atingiu uma meta de capacidade de 90% na semana passada, mais de dois meses antes do cronograma estabelecido no ano passado pela União Europeia.

Mas a demanda subjacente também é fraca. De acordo com o rastreador de demanda de gás natural europeu do think tank Bruegel, o uso de gás no primeiro trimestre deste ano foi 18% menor que a média de 2019-2021 e 19% menor no segundo trimestre. As quedas aceleraram em relação à queda de 12% registrada no ano passado.

O crescimento econômico mais fraco é uma das razões pelas quais o uso de gás não se recuperou. Outra pode ser que os preços mais baixos no atacado ainda não tenham sido repassados aos usuários finais, de acordo com Ben McWilliams, autor do rastreador Bruegel.

Outros fatores serão mais permanentes, notadamente as novas tecnologias. A European Heat Pump Association disse que as vendas de bombas de calor aumentaram 39% em 2022.

Elas agora estão instaladas em 16% dos edifícios residenciais e comerciais da Europa, muitas vezes substituindo caldeiras a gás.

As bombas de calor requerem eletricidade, que geralmente é produzida a gás, mas isso também está mudando.

As instalações de nova capacidade solar aumentaram um recorde de 47% em 2022 e, no ano passado, foi a primeira vez que a energia renovável gerou mais eletricidade na Europa do que o gás natural. Fonte: Dow Jones Newswires.