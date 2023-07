Diária de imóveis em cidades serranas custa de R$ 197 a R$ 1.820 mil na temporada

Campos do Jordão tem as diárias mais caras - Foto: Adobe Stock

Opção normalmente mais barata que a de se hospedar em hotéis, principalmente para grupos de amigos e famílias, o aluguel de casa, apartamento ou chácara nestas férias de julho, sob um inverno anunciado como menos rigoroso, tem preços que vão de R$ 197,00 a R$ 1.820,00 por dia em cidades serranas do Estado de São Paulo como Campos do Jordão, Serra Negra e Cunha.

Por R$ 197,00 diários é possível alugar apartamento de um dormitório para acomodar até quatro pessoas em Serra Negra, estância turística hidromineral encravada na Serra da Mantiqueira.

Por um pouco mais, R$ 200,00 diários, há a opção de passar as férias em casa ou apartamento de um dormitório para até quatro pessoas em Águas de Lindóia, considerada a capital termal do Brasil. E com R$ 1.820,00 diários aluga-se casa ou apartamento com quatro dormitórios para até 15 pessoas em Campos do Jordão, a ‘Suíça brasileira.

Os preços foram apurados em sites de 14 profissionais que atuam nessas regiões pelo CreciSP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo). “Esses valores são os desejados pelos proprietários, o que não significa que sejam definitivos porque negociando sempre é possível fazer ajustes nos preços”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do CreciSP.

Não deixar para alugar de última hora e tomar muito cuidado na hora de fechar uma locação são duas providências que ele julga imprescindíveis para quem não quer ter dor de cabeça nessas férias.

“Alugar com antecipação é sempre a melhor forma de conseguir desconto no preço das diárias”, aconselha Viana Neto. Antes, porém, é necessário “cuidado extremo” ao avaliar o que está sendo ofertado, por quanto e por quem, diz ele.

“Infelizmente há uma profusão de golpistas anunciando o que não lhes pertence em anúncios falsos, enganosos, e que podem resultar em grandes prejuízos”, adverte Viana Neto. “Uma forma de alugar com segurança é procurar imobiliária ou corretor credenciados pelo CreciSP, presentes em todas essas cidades”, completa.