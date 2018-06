Diálogo com Argentina por pacote de ajuda está “bem avançado”, diz FMI

Diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alejandro Werner afirmou que o pessoal técnico do Fundo e autoridades da Argentina têm mantido um “diálogo muito construtivo e próximo”, após o governo do presidente Mauricio Macri pedir um pacote de ajuda. “As conversas estão bem avançadas”, garante Werner, em comunicado.

“Como temos dito desde o princípio, este plano será impulsionado pelas prioridades do governo argentino, com um enfoque particular na proteção aos mais vulneráveis e no fortalecimento da economia argentina, à luz da turbulência recente nos mercados financeiros”, diz Werner.