Dexco deixará de atuar no segmento de chuveiros e torneiras elétricas - O Liberal

A Dexco informou nesta quinta-feira, 29, que deixará de atuar no segmento de chuveiros e torneiras elétricas. A decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada na quarta-feira.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que a decisão de saída do segmento faz parte do processo de contínua avaliação estratégica do portfólio de negócios, que busca priorizar segmentos de atuação que apresentem maiores sinergias em seus canais de venda e posicionamento de mercado.

A companhia diz que está avaliando direcionamentos para o negócio, com o apoio de assessoria especializada. “Até que esse processo esteja concluído, é importante destacar que as operações de produção, venda e atendimento pós-venda a clientes e consumidores seguirão ativas, inclusive com a manutenção da rede autorizada e peças de reposição”, destaca.

A Dexco ingressou no setor de chuveiros e torneiras elétricas em 2012 através da aquisição da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica e em 2015 se tornou vice-líder no segmento após a aquisição da Duchacorona.

Em 2018, realizou a otimização de seus ativos com a unificação da operação, que levou à estrutura atual da unidade de negócio, com uma unidade fabril em Aracaju (SE), com capacidade de produção de aproximadamente 12 milhões de peças anuais, e um Centro de Distribuição em Tubarão (SC).