Detentores de títulos soberanos dizem que dívida da Rússia pode estar em default

A Rússia já pode ter entrado em default em parte de sua dívida emitida em moeda estrangeira, segundo afirmaram detentores de títulos soberanos do país, que dizem que ainda devem receber um pequeno pagamento de juros que Moscou não enviou a eles no início da primavera (no Hemisfério Norte).

Espera-se que uma mudança nas sanções dos EUA elimine a capacidade da Rússia de se manter atualizada em sua dívida soberana denominada em dólar, cujos pagamentos continuaram a ser feitos desde o início da invasão à Ucrânia.

Alguns investidores, no entanto, alegam que Moscou já deu calote ao não pagar cerca de US$ 1,9 milhão em juros e enviaram avisos do possível calote ao custodiante de títulos Euroclear no início deste mês, de acordo com registros vistos pelo The Wall Street Journal.

O pagamento supostamente atrasado representa juros que a Rússia acumulou enquanto passou 28 dias em um período de graça em abril ao início de maio, mostram os documentos. O título em questão venceu no início de abril. A Rússia não pagou seus juros estrangeiros por quase um mês, até que um pagamento de última hora foi feito.

No entanto, alguns detentores de títulos disseram que Moscou esqueceu de incluir cerca de US$ 1,9 milhão em juros acumulados gerados nesse ínterim, que agora estão vencidos além do período de graça, e informaram à Euroclear, mostram os registros.

A Euroclear não respondeu ao pedido por comentários até esta quarta-feira, bem como a Embaixada da Rússia em Washington.