Desligamentos de TV analógica podem ser adiados por Copa e eleição, diz Anatel

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, disse que o desligamento do sinal analógico de TV poderá ser adiado em algumas capitais devido à Copa do Mundo e ao calendário eleitoral. O desligamento está previsto para ocorrer no dia 30 de maio nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) e Teresina (PI). A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho.

No dia 14 de agosto, seria a vez de Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

“Não dá para desligar em plena Copa. É meio arriscado”, disse Quadros.

Em relação às eleições, o problema é a propaganda eleitoral gratuita na TV, que começa em 31 de agosto e acaba no dia 4 de outubro. “Tudo vai depender da pesquisa.”

O desligamento só pode ser feito após a realização de pesquisas que mostrem que o sinal digital alcançou a maioria da população dessas cidades.

O levantamento é feito pelo Ibope, a pedido do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired).

O índice da pesquisa tem que atingir 93%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou menos. Quando o índice não é atingido, a Anatel orienta que o desligamento seja adiado em duas ou três semanas. No caso dessas cidades, o desligamento pode ficar para depois dos dois eventos.