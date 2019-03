Desinvestimentos reduziram linhas de transmissão da Eletrobras em 616 km

As privatizações da Eletrobras em 2018 reduziram o segmento de Transmissão da empresa em 616 quilômetros, disse nesta quinta-feira, 28, o presidente da empresa, Wilson Ferreira, em teleconferência com analistas para comentar o balanço do ano passado. Por outro lado, novos empreendimentos acrescentaram 1.667 megawatts na área de geração.

Em pleno processo de reestruturação para ter seu capital diluído no mercado, a estatal pretende reduzir entre 2018 e 2019 o quadro de empregados em 6.638 pessoas, sendo que mais de 4 mil já deixaram a empresa no ano passado, incluindo os empregados das empresas privatizadas.

“O resultado reflete a reestruturação da empresa e privatizações”, disse Ferreira a analistas na apresentação do balanço, que trouxe o maior lucro da empresa nos últimos 20 anos, de R$ 13,4 bilhões.