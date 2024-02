Economia Desemprego segue baixo nos EUA e criação de emprego desacelera, diz membro do Fed

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic afirmou que o desemprego continua historicamente baixo nos Estados Unidos, enquanto o crescimento na criação de empregos está desacelerando. As afirmações foram feitas nesta segunda-feira, 5, no discurso de abertura de evento institucional sobre mercado de trabalho.

Na mensagem pré-gravada, Bostic afirmou que a oferta e demanda de trabalho estão mais alinhados e a alta nos salários está retornando a padrões mais “normais”.

O dirigente não falou sobre perspectivas para a trajetória de juros dos EUA.