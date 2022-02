Desemprego atingiu 12,011 milhões no trimestre encerrado em dezembro, diz IBGE

O País registrou um aumento de 2,771 milhões de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população ocupada alcançou um recorde de 95,747 milhões de pessoas no quarto trimestre de 2021. Em um ano, mais 8,522 milhões de pessoas encontraram uma ocupação. Já a população desocupada diminuiu em 1,443 milhão de pessoas em um trimestre, totalizando 12,011 milhões de desempregados no quarto trimestre de 2021.

Em um ano, 2,401 milhões deixaram o desemprego.

A população inativa somou 64,525 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro, 931 mil a menos que no trimestre anterior. Em um ano, esse contingente encolheu em 4,517 milhões de pessoas.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – subiu de 54,1% no trimestre encerrado em setembro para 55,6% no trimestre até dezembro de 2020. No trimestre terminado em dezembro de 2020, o nível da ocupação era de 51,1%. Na média do ano de 2021, o nível da ocupação foi de 53,2%.

A população desocupada média de 2021 foi de 13,9 milhões, contra 13,8 milhões em 2020. Já a população ocupada na média de 2021 ficou em 91,3 milhões de pessoas, alta de 5% ante 2020.