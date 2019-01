Descontraído, Bolsonaro recebe Macri no Itamaraty

Depois de fazer um discurso formal, que foi lido em um teleprompter no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro chegou mais descontraído ao Itamaraty, onde recebeu o colega argentino Maurício Macri para um almoço.

Na chegada, Bolsonaro brincou com a imprensa e recebeu Macri com sorrisos e abraço. Em um momento, ele chegou a repetir o gesto da campanha eleitoral de simular uma arma com as mãos, mas não foi acompanhado por Macri. Foto: Alan Santos / PR

Enquanto esperava Macri entrar no Itamaraty, Bolsonaro foi questionado pelos jornalistas sobre o que achou de sua estreia recebendo um chefe de Estado – Macri é o primeiro a visitar o Brasil desde a posse. “Tudo tem uma primeira vez. Vocês lembram da sua?”, respondeu. Os jornalistas pediram a Bolsonaro que desse entrevista e ele continuou: “Eu sei que vocês me amam”.

Do lado de fora, um manifestante isolado tocava em um trombone a melodia “Olê-olá, Lu-lá, Lu-lá”, que ficou conhecida nas campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso em Curitiba (PR). A música podia ser ouvida enquanto o presidente argentino entrava no prédio.

Pouco antes de Macri ser recebido no Itamaraty, os ministros dos dois governos chegaram ao local. Pelo lado brasileiro, participam do almoço ministros como o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Também participam do almoço os ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor e o filho do presidente Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro (PSL).