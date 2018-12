Desafios globais se resolvem com soluções globais, diz Macri

Na abertura das reuniões do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, anfitrião do evento, discursou em prol do diálogo. “A essência do G20 é promover o diálogo sobre as diferenças”, afirmou.

Destacando que as mudanças sociais e econômicas ocorridas nos últimos tempos levaram a um aumento dos questionamentos sobre os organismos multilaterais, Macri ressaltou a importância de se buscar consensos. “Temos a obrigação de mostrar que desafios globais se resolvem com soluções globais”, enfatizou, acrescentando que as negociações que ocorrerão no G20 deverão prosseguir após o término do evento.

Entre os assuntos que serão discutidos estão: mercado de trabalho, infraestrutura, clima e comércio internacional. Participam das conversas o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, que devem negociar o comércio entre os dois países – fonte de grande expectativa em todo o mundo.