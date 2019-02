Desafio é não deixar que reforma seja contaminada por notícias falsas, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou à GloboNews, na noite desta quarta-feira, 6, que o grande desafio da reforma da Previdência não será a construção do texto, mas sim evitar a contaminação do debate por “falsas notícias”.

O presidente da Câmara repetiu que não vê problemas no “mérito” da proposta e destacou que o governo precisará se precaver, dialogando com a sociedade, para que o debate não seja dominado por interesses de corporações, como ocorreu com a tentativa de reforma previdenciária pelo ex-presidente Michel Temer. “Aqueles que não querem perder o beneficio começam a inventar, criar falsas informações”, disse.

Na entrevista, Maia evitou comentar sobre pontos do texto que será apresentado pela equipe econômica ao presidente Jair Bolsonaro e também sobre a economia de R$ 1 trilhão em até 15 anos almejada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.