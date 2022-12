Desaceleração da atividade deve se acentuar nos próximos trimestres, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu nesta terça-feira, na ata de seu encontro de dezembro, a avaliação de que a perda de fôlego da atividade econômica doméstica deve se acentuar nos próximos trimestres. O colegiado manteve na semana passada a taxa Selic em 13,75% pela 3ª vez seguida.

Citando o crescimento de apenas 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, o Copom repetiu que os dados de atividade indicam moderação na margem, sobretudo em componentes mais cíclicos. Ainda assim, o colegiado destacou o crescimento positivo em todos os componentes da demanda, além de indústria e em serviços pela ótica da oferta. O BC citou ainda a redução no ritmo de contratações no mercado formal, que segue se recuperando, mas em menor ritmo do que nos meses anteriores.

“O conjunto de dados divulgados, incluindo a queda dos indicadores de confiança e a desaceleração observada nas concessões de crédito, junto com os efeitos defasados da política monetária, reforçam a expectativa do Comitê de desaceleração do ritmo da atividade econômica, que deve se acentuar nos próximos trimestres”, completou o BC.