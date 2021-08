Deputados votam requerimento de retirada de pauta da reforma do IR

A votação da reforma do imposto de renda começou com obstrução. Deputados votam agora um pedido de retirada de pauta, uma tentativa de adiar a votação do texto do relator Celso Sabino (PSDB-PA). O pedido até o momento teve o apoio do PT, MDB, PSB, PDT, PSOL, Novo, PV e do PCdoB

“Temos um conjunto de questionamentos que estão sendo colocados pelos representantes de Estados e municípios”, afirmou o líder do PSB na Câmara, Danilo Cabral (PE).

Para ele, o texto atual pode retirar recursos dos entes.