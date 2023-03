Deputado dos EUA confirma que FDIC busca no setor privado comprador para o SVB

O deputado americano Ro Khanna confirmou neste domingo, 12, que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) busca no setor privado um comprador para o Silicon Valley Bank (SVB), que se tornou o segundo maior banco da história dos Estados Unidos a quebrar na última sexta-feira, dia 10.

O parlamentar democrata, que representa o distrito na Califórnia que abriga a sede do SVB, descartou a possibilidade de um resgate estatal à instituição financeira, em linha com a posição da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Para ele, os reguladores devem procurar uma solução em outros bancos. “Essa seria a situação ideal e nossa delegação que conversou com o FDIC ontem à noite deixou isso claro”, disse, em entrevista à CBS.

Khanna explicou que o processo precisa ter o envolvimento do FDIC e do Tesouro, porque os ativos no balanço do SVB têm pouca liquidez. “Não acho que haverá um comprador privado sem o FDIC e o Tesouro estarem envolvidos para apoiar na liquidez desses títulos do Tesouro”, ressaltou.

O deputado exortou a Casa Branca a tomar uma “ação decisiva” para proteger os depositantes do banco, inclusive os que dispõem de valores superiores ao limite de US$ 250 mil protegidos pela FDIC, que é uma espécie de Fundo Garantidor de Crédito (FGC) do Brasil. “O principal é que os depositantes tenham acesso a essas contas”, defendeu.

Neste domingo, reportagem da Bloomberg revelou que o FDIC já conduz leilões para os ativos do SVB e que os últimos lances são esperados para hoje.