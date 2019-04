Deputada do PT reclama por Guedes ‘desviar do assunto’ da Previdência

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) acusou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de desviar do assunto da audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre reforma da Previdência. Ela pediu ao presidente do colegiado, Felipe Francischini (PSL-PR), que tomasse providências ou até mesmo suspendesse os trabalhos como punição, o que foi negado.

A deputada petista ainda reclamou que Guedes estaria sendo desrespeitoso ao ficar falando em “bombas” e “explosões” ao se referir ao déficit da Previdência. Ela lembrou que o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), criticou nota do Hamas em repúdio à visita do presidente a Israel e ao Muro das Lamentações. “Quero que vocês se explodam”, escreveu Flávio. Ele apagou a postagem no Twitter após a repercussão negativa.