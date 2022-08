Demanda total da Azul cresce 34% em julho; oferta avança 33,1%

A Azul divulgou seus resultados preliminares de tráfego de julho de 2022, com o tráfego de passageiros consolidado crescendo 34,0% em relação a julho de 2021, frente a um aumento de 33,1% da capacidade (número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados), resultando em uma taxa de ocupação de 82,9% um aumento de 0,6 ponto porcentual comparado com o mesmo período em 2021.

No cenário doméstico, a demanda cresceu 18,2% e a oferta avançou 19,9%, com a taxa de ocupação sofrendo recuo de 1,2 p.p..

No segmento internacional, a demanda cresceu 285,8%, enquanto a oferta teve alta de 218,5%, com taxa de ocupação subindo 15,5 ponto porcentual. Para 88,7%.

“Continuamos com fortes tendências de demanda, especialmente agora com o início dos períodos sazonalmente mais fortes de primavera e verão no Brasil”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.