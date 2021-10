Demanda por crédito do consumidor sobe 3,7% em setembro, diz Boa Vista

21 out 2021 às 17:51 • Última atualização 21 out 2021 às 20:22

A demanda por crédito do consumidor avançou 3,7% no mês de setembro, na comparação mensal dessazonalizada. É isso que diz um estudo da Boa Vista. Em relação ao mesmo período no ano passado, o indicador apontou um crescimento de 16,9%. Houve elevação de 6,8% também entre na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2021.

No acumulado do ano até setembro, o indicador registrou alta de 5,8% ante igual período de 2020. Esses resultados fizeram com que a queda na variação acumulada em 12 meses, que chegou a 17,7% em fevereiro, desacelerasse para -0,1%.

Os números do segmento financeiro são melhores, mesmo dando sinais de acomodação.

Em nota, a Boa Vista afirma que apesar da alta de 14,4% em 12 meses acumulados, o crescimento começou a diminuir em relação aos últimos períodos. “A tendência de recuperação parece ter passado para o indicador do segmento Não Financeiro, que apesar de ainda apresentar queda de 9,9% na mesma base de comparação, se manteve num ritmo de desaceleração da queda mais forte.”

A entidade acredita que devido ao ciclo de alta da Selic pressionando os juros ao consumidor para cima, os próximos resultados podem ser um pouco mais tímidos.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.