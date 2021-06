Demanda global por combustível para aviação está 30% abaixo do nível pré-covid

O Fórum Internacional de Energia (IEF, na sigla em inglês) afirma que a demanda global por combustível para a aviação estava no início de junho 30% abaixo dos níveis pré-pandemia. A informação consta de um novo estudo publicado pela entidade, sediada em Riad e que reúne 71 países, entre produtores e consumidores no setor energético.

O IEF diz que se baseou em estatísticas de diversas fontes, para chegar a suas conclusões. Secretário-geral da entidade, Joseph McMonigle afirma em comunicado do fórum que o combustível para aviação representa a maior parte da demanda por petróleo ainda abaixo dos níveis anteriores à covid-19.

Segundo ele, a recuperação desse componente deve ser “desigual”, com países ainda se equilibrando entre reabrir a economia e gerenciar a disseminação do vírus.

O estudo mostra que as viagens aéreas internacionais estavam no fim de abril em cerca de 20% do nível anterior à pandemia. Há, porém, uma retomada forte nas viagens domésticas, que estavam em 74% dos níveis de 2019. As viagens para transporte aéreo de cargas já estavam 12% acima dos níveis pré-crise, mostra ainda o estudo.

O IEF ressalta a importância da volta das viagens internacionais para apoiar a demanda por petróleo, mas comenta que programas de vacinação sem coordenação e o risco de novas variantes mais transmissíveis da covid-19 são um freio para essa reação.