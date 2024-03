Demanda da Latam cresce 24,9% em fevereiro ante um ano e taxa de ocupação sobe para 84,4%

O tráfego consolidado de passageiros (medido em passageiro-quilômetro alugado – RPK) do grupo Latam cresceu 24,9% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2023, impulsionado pelo aumento de 32,7% na demanda internacional, de 27,7% da demanda das afiliadas no Chile, na Colômbia, no Peru e no Equador, e 11,6% da demanda da subsidiária brasileira.

O aumento da oferta consolidada medido em assentos disponíveis – quilômetros (ASK) foi de 21,3% em relação ao mesmo mês de 2023, explicado pelo crescimento de 27,3% na capacidade das afiliadas do Chile, Colômbia, Peru e Equador, 27,0% no segmento internacional e 10,0% da afiliada do Brasil, superando a oferta historicamente oferecida no País no mesmo período de anos anteriores.

A taxa de ocupação consolidada subiu 2,5 pontos porcentuais ante um ano, para 84,4%, explicada principalmente por um aumento na taxa de ocupação internacional de 3,7 pontos porcentuais, atingindo 88,0%.

Em fevereiro, o grupo Latam transportou 6,4 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 23,1% em relação ao mesmo mês de 2023. No mês, o grupo transportou 33,5% mais passageiros internacionais que em fevereiro do ano anterior, 30,8% mais passageiros no mercado interno das afiliadas no Chile, Colômbia, Equador e Peru e 12,4% mais passageiros no mercado da afiliada brasileira.

Nas operações de carga, durante o mês de fevereiro a capacidade medida em toneladas-quilômetros disponíveis (ATK) atingiu 617 milhões, o que representa um aumento de 15,5% na capacidade oferecida em relação ao mesmo período do ano anterior.