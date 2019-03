Demanda aérea doméstica por voos cresce 3,31% em janeiro, diz Abear

A demanda aérea doméstica começou o ano com crescimento de 3,31% na comparação com janeiro do ano passado. A oferta, por sua vez, teve ampliação maior, de 4,08%. A ampliação da oferta em nível superior à intensificação da demanda resultou em recuo de 0,63 ponto porcentual do fator de aproveitamento das operações, que foi a 84,09% no mês. Foram 8,9 milhões de viagens domésticas realizadas em janeiro, com crescimento de 2,41% na comparação anual (acréscimo de aproximadamente 200 mil viajantes). Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 27, pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

As estatísticas da Abear de transporte de passageiros incluem as operações da Avianca, Azul, Gol e Latam. A partir deste mês, passam também a agregar as operações de Map e Passaredo, que se associaram à Abear em setembro do ano passado.

De acordo com os dados, a demanda por transporte aéreo internacional em janeiro entre as aéreas brasileiras teve alta de 12,39% enquanto a oferta viu expansão de 14,12%, em ambos os casos ante o mesmo mês do ano passado. O aumento da oferta em nível acima da demanda repercutiu em baixa de 1,30 ponto porcentual do fator de aproveitamento das operações em janeiro, que foi a 84,39%.

Foram transportados 965 mil passageiros no mês, volume 5,72% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (ou pouco mais de 50 mil viajantes adicionais).

Segundo a Abear, como apontado em outras oportunidades, o crescimento da demanda a uma taxa muito maior do que a do volume de passageiros é indicativo da realização de voos mais longos no período, o que é condizente com a temporada de férias.

Em relação ao transporte doméstico e internacional de cargas, as empresas transportaram 27,6 mil toneladas de carga no mercado doméstico em janeiro (+5,82%) e 21,1 mil toneladas no mercado internacional (-1,84%).