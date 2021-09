Déficit nominal do setor público soma R$ 55,403 bilhões em julho, diz BC

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 55,403 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira. Em junho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 75,595 bilhões e, em julho de 2020, deficitário em R$ 85,909 bilhões.

No mês passado, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou déficit nominal de R$ 59,252 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 5,119 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 1,270 bilhão.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No ano até julho, o déficit nominal somou R$ 206,036 bilhões, o que equivale a 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em 12 meses até julho, há déficit nominal de R$ 558,189 bilhões, ou 6,88% do PIB.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 45,119 bilhões com juros em julho, após esta rubrica ter em encerrado junho com um gasto de R$ 10,086 bilhões, informou o Banco Central. Em julho do ano passado, as despesas líquidas com juros somaram R$ 5,838 bilhões.

Conforme o BC, o Governo Central teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 42,410 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 2,226 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 484 milhões.

No ano até julho, o gasto com juros somou US$ 190,545 bilhões, o que representa 3,93% do PIB. Em 12 meses até julho, as despesas com juros atingiram R$ 323,521 bilhões (3,99% do PIB).