Economia Déficit em C/C em 2024 passa de US$ 38,85 bi para US$ 39,90 bi, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 passou de US$ 38,35 bilhões para US$ 39,90 bilhões. Um mês antes, ela era de US$ 33,0 bilhões.

A estimativa de déficit de 2025 também aumentou, de US$ 42,80 bilhões para US$ 43,55 bilhões. Quatro semanas antes, a mediana para o ano que vem era de rombo de US$ 40,0 bilhões.

As medianas do Focus continuam indicando que o Investimento Direto no País (IDP) vai financiar com folga o déficit em conta corrente. A estimativa intermediária para 2024 continuou indicando ingresso líquido de US$ 70 bilhões, estável pelas últimas seis semanas. A mediana para 2025 subiu de US$ 73,0 bilhões para US$ 74,0 bilhões, de US$ 73,0 bilhões um mês antes.

A mediana para o superávit comercial de 2024 oscilou para baixo, de US$ 81,78 bilhões para US$ 81,55 bilhões. Foi a terceira semana seguida de queda. Um mês antes, a estimativa era de superávit de US$ 82,26 bilhões.

Para 2025, a mediana de superávit comercial passou de US$ 76,01 bilhões para US$ 76,02 bilhões. Um mês antes, era de US$ 78,0 bilhões.