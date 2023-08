Economia Déficit do governo dos EUA se mantém em US$ 221 bilhões em julho

O déficit entre a receita e a despesa do governo norte-americano no último mês foi de US$ 221 bilhões, um valor praticamente em linha com o déficit de julho do ano passado.

O governo gastou US$ 497 bilhões no último mês, um aumento de cerca de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado, e coletou US% 276 bilhões em impostos, um aumento de 3%.

Nos primeiros dez meses deste ano fiscal, que começou em outubro, o déficit do governo aumentou cerca de 122% comparado com o mesmo período do ano passado.

A deterioração das finanças públicas foi um dos motivos pelos quais a Fitch Ratings rebaixou a classificação de crédito dos EUA na semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires