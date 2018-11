Déficit da balança na semana de 19 a 23 de novembro foi de US$ 1,120 bi

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,120 bilhão na semana de 19 a 23 de novembro (quarta semana do mês), informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Na semana anterior, houve superávit de US$ 1,802 bilhão.

Na semana passada, as exportações somaram US$ 4,840 bilhões, enquanto as importações atingiram US$ 5,960 bilhões.