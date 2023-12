Déficit comercial dos EUA avança a US$ 64,26 bi em outubro

O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu, de US$ 61,15 bilhões em setembro (dado revisado nesta quarta-feira, 6, de US$ 61,54 bilhões antes calculado) para US$ 64,26 bilhões em outubro. A informação foi divulgada nesta quarta pelo Departamento do Comércio do país.

Analistas ouvidos pela FactSet previam US$ 60 bilhões de déficit para a balança comercial dos EUA.