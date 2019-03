Decreto em DOU extra nomeia Campos Neto para presidência do Banco Central

O economista Roberto Campos Neto foi nomeado nesta quinta-feira, 28, para exercer o cargo de presidente do Banco Central. O Decreto com a nomeação de Campos Neto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta tarde.

Campos Neto tomou posse no cargo em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. A cerimônia de transmissão de cargo de Ilan Goldfajn para Campos Neto, no entanto, está marcada somente para o dia 13 de março.

A edição extra do DOU traz ainda as nomeações dos diretores João Manoel Pinho de Mello, que ocupará a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução; e de Bruno Serra Fernandes, para a diretoria de Política Monetária.

Os dois diretores já tomaram posse no cargo, em cerimônia realizada nesta sexta-feira no Banco Central.