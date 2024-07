Economia Decisão do Fed sobre juros nos EUA foi unânime

A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter as taxas inalteradas na faixa 5,25% a 5,50% ao ano foi unânime, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 31.

O Fed manteve a taxa de juros paga sobre saldo de reserva em 5,4%, e a taxa de desconto ficou inalterada em 5,50% ao ano.