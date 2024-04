Damaso: Prioridade esse ano é consolidar Open finance e resultados já começaram a aparecer

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a prioridade da agenda de inovação da autarquia este ano é consolidar o Open Finance. Os resultados dessa iniciativa, acrescentou, já começaram a aparecer com produtos e serviços crescendo.

O Open Finance foi citado ao lado do Pix, Drex e a tokenização entre as iniciativas de inovação do BC. Damaso pontuou que há cerca de uma década a autarquia começou a ver a tecnologia como um meio para romper com o problema da concentração e da dependência de poucos grandes bancos que enfrentava o sistema financeiro brasileiro.

“O BC adotou o drive da tecnologia no bojo da missão de ter um sistema financeiro eficiente”, disse. “Começamos a dar apoio a entrada de novos players, principalmente os do digital.”

O diretor defendeu que ao longo desse período o mercado financeiro doméstico cresceu. “O debate sobre a concentração e a dependência de poucos grandes bancos não existe mais.”

Damaso participa de painel no Uqbar Experience 2024.