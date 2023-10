Dados dos EUA mostraram, no geral, maior resiliência econômica que a esperada, diz Fed em ata

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observaram que dados dos Estados Unidos mostraram, no geral uma maior resiliência econômica que o esperado, e que o Produto Interno Bruto (PIB) está se expandindo em ritmo sólido e de forma mais resistente do que o previsto. A afirmação consta da ata do mais recente encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), divulgada nesta quarta-feira, 11.

Segundo documento, é necessário um período “prolongado” do PIB abaixo da tendência para conseguir levar a inflação à meta.

Ainda, diversos dirigentes apontaram para uma desaceleração nas condições para as empresas, mas destacaram que o ritmo futuro da economia americana ainda é altamente incerto.