Dados do Censo atualizarão amostra da Pnad Contínua, mas não devem alterar desemprego, diz IBGE

A atualização da amostra da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) com os dados revelados pelo Censo Demográfico devem ocorrer no ano que vem, mas não devem alterar os resultados da taxa de desemprego no País, afirmou Cimar Azeredo, diretor de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Isso está previsto para o ano que vem”, declarou Azeredo, após a divulgação dos dados populacionais do Censo Demográfico por idade e sexo, nesta sexta-feira, 27, no Rio de Janeiro. “Pode ter impacto, porque a gente tem impacto de volume de população. Mas as taxas, com certeza não mexe, porque você tá mexendo no denominador e no numerador”, justificou.

O Censo mostrou que a população brasileira totalizou pouco mais de 203 milhões de pessoas em 2022, o equivalente a 10 milhões de habitantes a menos que o estimado pelo órgão para 2021, quando a projeção era de que o País tivesse 213,3 milhões de habitantes.

Segundo Azeredo, as análises ainda em curso das informações coletadas pelo Censo, como a pesquisa de pós-enumeração, serão fundamentais para a construção dos novos parâmetros de Projeção de População, servindo também como base para revisões em pesquisas amostrais como a Pnad.

“Então a gente está prevendo para o próximo ano, a gente não tem data certa ainda, para o próximo ano a divulgação da Projeção de População. A partir daí a gente vai produzir a estimativa de 2024, e, com certeza, entrar no processo de alterar os pesos da Pnad Contínua, fazer todo o processo de reponderação, reponderar a pesquisa inteira. Isso não tem a ver só com Pnad Contínua, isso tem a ver com todas as pesquisas domiciliares”, disse Azeredo.

O diretor lembrou ainda que os dados do Censo levarão a revisões em pesquisas amostrais feitas também por outros órgãos e institutos de pesquisa, que usam igualmente as projeções populacionais do IBGE na determinação de amostras.

“Todas as pesquisas por amostragem que utilizam as projeções de população do IBGE como num processo de calibração vão ter que ser refeitos”, disse ele.

Em junho, Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, informou que os dados do Censo Demográfico 2022 levariam a uma revisão de toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE.

As proporções populacionais por idade e sexo, além de sua distribuição geográfica, são levadas em consideração na calibragem da amostra, especialmente no que diz respeito aos pesos dos grupos populacionais.