Dados além de junho são necessários para esclarecer inflação de serviços, diz Lane, do BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse que os dados de inflação da zona do euro de junho não são suficientes para esclarecer incertezas sobre pressões de preços subjacentes. Em entrevista à Bloomberg TV, Lane ressaltou que o BCE “tem dúvidas sobre a inflação de serviços” e que os números do mês passado ainda não resolveram a questão.

Philip Lane, que falou às margens do Fórum do BCE, na cidade portuguesa de Sintra, disse que é preciso ter paciência ao avaliar sinais de que a inflação está se movendo para a meta oficial de 2%, sinalizando que um novo corte de juros em julho é improvável. Após cortar juros pela primeira vez desde 2019, no começo do mês passado, o BCE volta a rever sua política monetária no próximo dia 18.