Economia Dada magnitude do choque de inflação, ‘pouso suave’ ainda não é garantido, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que, dada a magnitude do choque de inflação na zona do euro, é cedo para concluir que a região alcançou um “pouso suave” – fenômeno que descreve o controle dos preços sem um impacto significativo na inflação.

Na abertura do fórum do BCE em Sintra, Portugal, Lagarde lembrou que a política monetária restritiva ajudou a conter a inflação, mas também prejudicou o crescimento econômico. “As taxas de juro subiram de forma constante e permaneceram elevadas enquanto a economia estagnava durante cinco trimestres consecutivos”, lembrou.

Vigilantes

A presidente do BCE Christine Lagarde, reconheceu o significativo arrefecimento da inflação na zona do euro, mas avisou que o trabalho da autoridade monetária para conter os preços ainda não acabou. “Precisamos permanecer vigilantes”, afirmou.

Lagarde ressaltou que ainda há uma série de riscos ascendentes à trajetória inflacionária. Em particular, citou dúvidas sobre a evolução de lucros, salários e produtividade, além da possibilidade novos choques de oferta. Para ela, o BCE deve demorar mais algum tempo para reunir informações suficientes que determinem que o episódio de inflação já terminou.

De qualquer forma, a dirigente avalia que o mercado de trabalho forte fornece espaço para paciência enquanto a autoridade monetária reúne mais informações. Ainda assim, as perspectivas para o crescimento econômico permanecem incertas, diz. “Tudo isto sustenta a nossa determinação de sermos dependentes dos dados e de tomarmos as nossas decisões políticas reunião por reunião”, comentou.