Economia Cyrela tem lucro líquido de R$ 161,7 milhões no 1tri22, queda de 16% ante 1tri21

A Cyrela registrou lucro líquido de R$ 161,7 milhões no primeiro trimestre de 2022, queda de 16%% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da construtora chegou a R$ 1,231 bilhão entre janeiro e março, representando um crescimento anual de 22,7%.

A companhia lançou seis empreendimentos no trimestre totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) lançado de R$ 1,038 bilhão, 146,3% superior na comparação com os três primeiros meses do ano passado.

As vendas líquidas contratadas somaram R$ 1,3 bilhão no período, alta de 27% na mesma base comparativa.

As despesas gerais e administrativas foram de R$ 136,2 milhões, alta de 14%. O resultado financeiro ficou positivo em R$ 9,3 milhões, queda de 14,3%.

A Cyrela encerrou março com dívida líquida de R$ 334,3 milhões, aumento de 18,7% ante dezembro. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) ficou em 4,8%.